【Highguard】 3月12日 サービス終了予定 Wildlight Entertainmentは、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC用シューティング「Highguard（ハイガード）」について3月12日にサービスを終了すると発表した。 「Highguard」は1月27日にサービスを開始したPvPレイドシューターで、「Apex Legends」および「Titanfall」といったシュ