西武園競輪のＦ?「デイリースポーツ賞」が４日に開幕した。７ＲのＳ級予選は青柳靖起（２６＝佐賀）が突っ張り先行で高橋晋也（３１＝福島）を封じ、坂本健太郎（４５＝福岡）と九州ワンツーを決めた。２月が「あっ旋なし処置でした」という青柳は、今回が約１か月ぶりの実戦。しかも急な追加だったが「正規のあっ旋だと、一発目がウィナーズカップ（Ｇ?・１９〜２２日＝防府）だったんです。その前に実戦を一本走れればと思っ