「なんか、すげぇトークン出すらしいじゃん！」2月25日に公開されたビジネス系YouTubeチャンネル「REAL VALUE」の動画の中で、こんな掛け声で場を盛り上げていたのは実業家の堀江貴文氏（53）。その“すげぇトークン”とは、実業家・溝口勇児氏（41）が手掛けるコミュニティ「NoBorder」によるプロジェクト「Japan is Back」の一環として、同日に発行された「SANAE TOKEN（サナエ・トークン）」と名付けられた仮想通貨の一種だ。「