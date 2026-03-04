この投稿をInstagramで見る 和田アキ子(@ako50th)がシェアした投稿歌手の和田アキ子が3月3日、自身のInstagramを更新した。夫が自宅玄関に飾ってくれたという、可愛らしいひな人形を公開し、話題となっている。和田は「ハッピーひな祭りDay 毎年、旦那が玄関に飾ってくれるんです」とつづり、1枚の写真を投稿。そこには、白を基調とした自宅玄関で、にこやかにピースをする和田の姿が収められている。棚の上に置かれて