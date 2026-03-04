天満屋岡山店「春の北海道物産と観光展」23日まで カニや牛肉など北海道のグルメを集めた催しが4日、岡山市のデパートで始まりました。 午前10時。開店と同時に多くの人が訪れました。カニが乗った豪華な弁当などが次々と売れていきます。 十勝の和牛などを使った弁当を求めて、瞬く間に行列ができました。 岡山市北区の天満屋岡山店で、北海道のグルメを集めたイベントが始まりました。会期は3つ