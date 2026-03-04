米倉涼子が主演するドラマ『ドクターX〜外科医・大門未知子〜』の集大成となった『劇場版ドクターX FINAL』が、テレビ朝日系にて3月19日21時より地上波初放送されることが決定した。【動画】キャストコメントやファンからの熱い声援に涙を流す米倉涼子の姿も！『劇場版ドクターX』ファイナルムービー米倉涼子演じるフリーランス外科医・大門未知子が病院組織で数々の騒動を巻き起こしながらも、外科医の本質である手術や治療