アジア・コモディティ騰落率ランキング＝03/04営業日時点＝ 上海重油 11.25％ 大連ポリエチレン 3.44％ 上海異形鉄筋 0.16％ 大連とうもろこし 0.08％ 上海銅 -1.14％ 上海ゴム -2.65％ ＊数値は前日比％