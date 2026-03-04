ユーロドル一時１．１６２８レベル、前日比上昇に転じる＝ロンドン為替 ロンドン朝方、ユーロドルは1.1628レベル、ポンドドルは1.3376レベルまで買われ、本日の高値を更新。いずれも前日NY終値比上昇に転じている。ドル円は157.30付近と引き続き前日NY終値比マイナス圏で推移している。 EUR/USD1.1622GBP/USD1.3370USD/JPY157.30