日本オーディオ協会は、オーディオ総合イベント「OTOTEN2026」を、6月19日から21日の3日間、東京国際フォーラムにて開催する。19日のみ入場者数限定かつ有料での開催となり、20日、21日は従来通り、事前登録制で入場無料となる。 昨年開催のOTOTEN2025は、来場者数8,650名(前年比140%)を記録し、全来場者の40%以上が40歳未満と、若年層を中心に市場の広がりが見られたという。 OTOTEN2025の様子 「OT