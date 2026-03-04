アメリカとイスラエルによるイランへの軍事作戦は5日目。攻撃後初めて、公の場で発言したトランプ大統領は。（アメリカトランプ大統領）「当初は4～5週間を想定していたが、我々はそれよりもはるかに長い期間作戦を継続する能力がある」軍事作戦は、5週間以上にわたる可能性があるとの見方を示した上で…、CNNのインタビューでは「我々はまだ本気の攻撃を始めてすらいない。大きな波はまだ来ていない」と述べるなど