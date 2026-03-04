４日放送の日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）では、ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の開幕を控えた侍ジャパンについて報じた。２、３日に行われたオリックス、阪神との強化試合２試合で５打数無安打の大谷翔平選手について、野球評論家・赤星憲広氏は「何も気にすることはないですし、東京ドームは狭いんですよ。コンタクトすれば全部スタンドに行ってしまうので、東京ラウンド