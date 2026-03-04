４日、全国委常務委員会を代表して活動報告を行う王滬寧政協全国委員会主席。（北京＝新華社記者／姚大偉）【新華社北京3月4日】中国人民政治協商会議（政協）第14期全国委員会第4回会議が4日、北京で開幕し、王滬寧（おう・こねい）政協全国委主席が開幕会議で、全国委常務委員会を代表して活動報告を行った。