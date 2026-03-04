オリックスは４日、２０２６年シーズンより主催試合でアナウンスを担当する新スタジアムＭＣ「スタジアム・ボイス」が、ＹＵＴＯに決まったと発表した。２００倍を超える選考倍率を勝ち抜き、球団史上最年少での任命。１８年より８年間務めた前任の神戸佑輔氏からバトンを受け、同日のオープン戦・広島戦（京セラドーム大阪）でデビューする。兵庫県出身のＹＵＴＯは小学生の頃から京セラドーム大阪に通い詰め、数多くの歓喜の