秋篠宮ご夫妻が、8月にパラグアイを公式訪問される方向で調整していると宮内庁が発表しました。【写真を見る】秋篠宮ご夫妻 パラグアイ政府から招待受け8月中旬に公式訪問へ “日本人移住90周年” 80周年の年には長女・小室眞子さんが現地訪問 宮内庁宮内庁によりますと、今年は南米・パラグアイに日本人が移住して90周年の節目にあたり、パラグアイ政府から秋篠宮さまと紀子さまに公式訪問の招待があったとい