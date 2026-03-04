広島県警は4日、4日未明に発砲音のあった広島県福山市の住宅で血を流して倒れているのが見つかった男は暴力団員で、その場で死亡が確認されたと明らかにした。近くに拳銃のような物があり、自殺した可能性があるとみて調べる。