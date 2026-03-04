3月4日（現地時間3月3日）、クリーブランド・キャバリアーズが本拠地のロケット・アリーナでデトロイト・ピストンズと対戦した。 キャバリアーズはジェームズ・ハーデン、サム・メリル、ジェイロン・タイソン、エバン・モーブリー、ジャレット・アレンが先発出場。エースであるドノバン・ミッチェルは鼠径部の負傷により欠場した。 第1クォーター