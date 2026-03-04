ワールドがこの日の取引終了後に２月度の国内小売事業月次売上概況を発表しており、既存店売上高は前年同月比０．７％増と３カ月ぶりに前年実績を上回った。 店舗で春物へのフェイスチェンジを拡大していたところ、折からの気温の急速な上昇に伴いカーディガンやスプリングコートなどのアウター中心の春物の稼働が高くなり、中旬から後半にかけてプロパー販売が伸長した。なお、店舗売り上げ