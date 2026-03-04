嫌いなママ友へのマウントのつもりが…▶▶この作品を最初から読む「自分磨きなんて時間と金の無駄、マウントのための自己満足」？子どもが生まれてから自分にかける時間もお金もなく、周囲の人々にバカにされる日々を送っていたのは太郎ママ。夫には「ブス」と罵られ、ママ友には下に見られ「美容なんて興味ないでしょ」と嫌味を言われる毎日。しかし彼女はそんな状況をどうでもよく思い、全てを諦めていました。夫が浮