Ankerのポータブル電源「Solix C2000 Gen 2 Portable Power Station」が、Amazonの新生活セールで50%OFFのセール中となっている。3月4日（水）現在、参考価格が19万9,900円のところ、9万9,950円で購入可能だ。 2025年10月に発売された2,048Whの大容量かつ世界最小サイズをうたうポータブル電源。利用目安は、小型冷蔵庫が約5日、電気毛布が約4日（いずれも1日8時間使用を想定）。 カラーバ