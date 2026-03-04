マンチェスター・ユナイテッドがポルトガル代表MFブルーノ・フェルナンデスに新契約を準備しているようだ。3日、イギリス紙『ミラー』が伝えている。2020年1月にスポルティングから加入し、マンチェスター・ユナイテッドの絶対的司令塔として活躍し続けているB・フェルナンデス。ここまで公式戦通算317試合出場105ゴール100アシストという成績を残し、カラバオ・カップとFAカップ優勝に貢献。2023年夏からはキャプテンを務めて