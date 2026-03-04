「ワンサイドゲームだった」指揮官がそう振り返ったように、なでしこジャパンが一方的に押し込む試合となった。支配率は90％、シュート数は30−０。ただ、スコアは――。なでしこジャパンは３月４日、夏のオーストラリアで開催されている女子アジアカップのグループステージ第１節で、台湾と対戦した。守備を固める相手に手を焼き、１点が遠い状況が続いたなか、61分に高橋はなのパスから谷川萌々子が仕留め、ようやく先制点