【その他の画像・動画等を元記事で観る】 YOASOBIが2020年9月1日に配信リリースした楽曲「群青」が、3月4日公開（集計期間：2026年2月23日～3月1日）のBillboard JAPANチャートにおけるストリーミング集計で累計9億回再生を突破した。 ■リリースから5年を迎えてもなお、幅広い世代から愛される楽曲 漫画『ブルーピリオド』にインスパイアされ、ブルボン“アルフォートミニチョコレ&