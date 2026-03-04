4日の日経225オプション2026年3月限（最終売買日3月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は3万928枚だった。うちプットの出来高が2万348枚と、コールの1万580枚を上回った。プットの出来高トップは5万円の1400枚（349円高555円）。コールの出来高トップは6万円の838枚（55円安60円）だった。 コールプット 出来高