4日の日経225オプション2026年4月限（最終売買日4月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は7554枚だった。うちプットの出来高が6170枚と、コールの1384枚を上回った。プットの出来高トップは5万3000円の976枚（1115円高2320円）。コールの出来高トップは7万円の112枚（2円高18円）だった。 コールプット 出来高前