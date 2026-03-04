4日の日経225オプション2026年5月限（最終売買日5月7日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は114枚だった。うちコールの出来高が63枚と、プットの51枚を上回った。コールの出来高トップは5万6500円の35枚（1915円）。プットの出来高トップは4万5000円の18枚（1225円）だった。 コールプット 出来高前日比 価格