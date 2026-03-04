中国メディアの界面新聞によると、中国ネット通販大手アリババグループの創業者である馬雲（ジャック・マー）氏は3日、同グループの蔡崇信（ジョセフ・ツァイ）主席、呉泳銘（エディ・ウー）最高経営責任者（CEO）、金融会社アント・グループの井賢棟（エリック・ジン）董事長らとアリババが出資する浙江省の私立学校「杭州雲谷学校」を訪問し、人工知能（AI）がもたらす挑戦と機会をめぐり、校長や教師らと心おきなく話し合った。