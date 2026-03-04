中国で2026年全国春節文化・観光消費月間が3月3日、終了しました。期間中、各地で約3万5000回の文化・観光消費イベントが開催され、消費券と消費補助金が累計約4億2000万元（約96億円）支給されました。文化・観光部は1月末から3月初めにかけて同消費月間を開催し、各地で多彩なテーマ公演や最先端の科学技術によるパフォーマンスを展開し、伝統的な正月ムードと新しいトレンド体験の融合を実現し、市民や観光客に質の高い文化体験