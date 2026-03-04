現役引退の記者会見で笑顔を見せる大橋悠依さん＝2024年、東京都千代田区競泳女子個人メドレーで2021年東京五輪2冠を果たし、24年パリ五輪後に引退した大橋悠依さん（30）が4日、自身のインスタグラムで結婚を発表した。滋賀県出身。東京五輪では日本の女子選手として初めて夏季五輪1大会で複数の金メダルを獲得した。