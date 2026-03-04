都道府県の2026年度当初予算案が4日、出そろった。共同通信の集計では、一般会計の総額が42都道府県で25年度当初を上回った。人件費や高齢化に伴う社会保障費の膨張が影響した。歳入の柱となる地方税収は、増収の都道府県が多い一方、8県は軽油引取税の暫定税率廃止で減収になると見込んだ。総額が増える42都道府県のうち、茨城、三重など20都府県が過去最大とした。25年度当初予算からの増加率が最も大きいのは大阪の19.9％で