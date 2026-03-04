北海道・知床半島沖で2022年4月、乗客乗員計26人全員が死亡、行方不明となった観光船沈没事故で、業務上過失致死罪に問われた運航会社社長桂田精一被告（62）の第10回公判が4日、釧路地裁（水越壮夫裁判長）で開かれ、被害者家族6人による被告人質問が行われた。兄の伊藤嘉通さん＝当時（51）＝を亡くした男性から「出航中止の義務と権限があったのでは」と問われ、被告は「責任は私にあります」と述べた。男性が「あなたの判