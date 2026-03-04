オリックスは4日、26年シーズンよりオリックスの主催試合でアナウンスを担当する新スタジアムMC「スタジアム・ボイス」を、「YUTO」が務めることに決定したと発表した。「YUTO」は2002年12月19日生まれの23歳で、小学生の頃から京セラドームに通い詰めてきた生粋のバファローズファン。今回は200倍を超える選考倍率を勝ち抜いて、18年シーズンから昨季まで8年間にわたって同職を務めた神戸佑輔氏に代わる大役を球団史上最年少