「にしたんクリニック」などを運営するエクスコムグローバルの西村誠司社長が２７日、自身のＴｉｋＴｏｋを更新。現在、Ｘなどで大きな波紋を広げている仮想通貨「ＳＡＮＡＥＴＯＫＥＮ（サナエトークン）」を巡る騒動について言及し、著名人の知名度を悪用した投資スキームへ強い警戒を呼びかけた。 この問題は、ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎなどを手がける溝口勇児氏が主体となるプロジェクト「ＪａｐａｎｉｓＢａｃｋ」か