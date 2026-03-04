アニメ『サザエさん』で初代・波野イクラ役などを務めた声優の桂玲子さんが、2月22日に誤嚥性（ごえんせい）肺炎による呼吸不全のため亡くなったことが4日、所属事務所の公式サイトで発表されました。89歳でした。東京俳優生活協同組合（俳協）の公式サイトでは「令和8年2月22日（日）午前9時33分、誤嚥性肺炎による呼吸不全のため永眠いたしました」と発表。通夜・葬儀については、親族の意向により、近親者のみで執り行われたと