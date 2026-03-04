秋篠宮ご夫妻は、日本人のパラグアイ移住90周年の節目にあたり、8月中旬に南米パラグアイを公式訪問される方向で検討していると、宮内庁が発表しました。宮内庁は4日、秋篠宮ご夫妻がパラグアイからの招待を受け、8月中旬から公式訪問される方向で検討していると発表しました。今年は日本人のパラグアイ移住90周年の節目にあたることから、両国の友好関係を鑑みての訪問だということです。期間は1週間程度で、秋篠宮ご夫妻は首都ア