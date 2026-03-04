歌手の島谷ひとみが3月3日、Instagramを更新。親友である女優の国仲涼子と、ドラマで“おばちゃん”役で共演した際のツーショットを披露し、ファンからはその美貌に絶賛の声があがっている。島谷は《お知らせです》とつづり、3日夜にテレビ新広島、8日夜にBSフジで放送されるTSS開局50周年記念ドラマ『未来電車“あの日”をあなたへ』に出演することを告知。そして、《私の愛して止まない故郷、広島を舞台にした心温まる作品