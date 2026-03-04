【モデルプレス＝2026/03/04】乃木坂46の川崎桜（※「崎」は正式には「たつさき」）が4月14日に発売する1st写真集『エチュード』（新潮社）。このたび、通常版、セブンネットショッピング版、楽天ブックス版、Sony Music Shop版の裏表紙計4種が公開された。【写真】22歳乃木坂5期生メンバー、美背中大胆披露◆川崎桜、4種の裏表紙解禁通常版の裏表紙は、制服風衣装でニースの街並みを歩く写真。制服風衣装は自身の乃木坂46・5期生