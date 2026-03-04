【モデルプレス＝2026/03/04】スターダストプロモーションが手掛けるSDRの新レーベル「NExTRest」から、第1弾アーティストとして2月2日にデビューしたばかりの8人組ボーイズグループ・VOKSY DAYS（ヴォクシィ・デイズ）。平均年齢16歳という圧倒的なフレッシュさと、研究生時代に地道な努力で積み上げてきた確かなパフォーマンススキル――。早くもファンの心を掴んでいる彼らの中から、越山敬達（こしやま・けいたつ／16）、涼瀬