【モデルプレス＝2026/03/04】櫻坂46の松田里奈、森田ひかる、谷口愛季、中嶋優月、的野美青が4日、都内で開催された「アニメ化してほしいマンガランキング 2026」授賞式に出席。中嶋が一緒に映画を観に行ったメンバーを明かした。【写真】櫻坂46中嶋優月、一緒に映画観に行ったメンバー◆中嶋優月、一緒に映画を観に行ったメンバー明かす森田は「帰ってきましたね」と笑顔を見せて「昨年に引き続き、まさか2年連続でアンバサダー