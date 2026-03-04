ママ世代が小中学生の頃と比べて、不登校の認識は大きく変わりました。今は、不登校は誰にでも起こり得ることであり、決して特別なことではなくなっています。とはいえ、親は我が子が学校に行けなくなれば心配ですし、将来についても心配するものです。今回は、筆者の知人・A子とその娘・B子が不登校時代を乗り越えて実感した、親子の絆が感じられるエピソードを紹介します。 娘が不登校になったが、理由は分からない