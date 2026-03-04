まだまだ肌寒い日が続いても、アパレル業界はすっかり春！ そこで、今年50周年を迎えるビームスのなかから、【レイ ビームス】にフォーカスして春服スナップを実施。スタッフが自腹買いを検討するほど惚れ込んだアイテムを個性豊かに着こなします。 質感と素材で遊ぶヌーディカラーのコーディネート 李未玲さん（バイヤー）本気アイテム：サンディー リアングのトップス