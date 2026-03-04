ワールド・ベースボール・クラシック野球のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は5日に開幕する。前日の4日、東京ドームでプールC各国の公式練習が行われた。2連覇を目指す日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平（ドジャース）が会見に登場した。大谷は、現在の心境について「まあ始まるなという感じ。最後まで調整していい感じで迎えたい」とし、「前回よりも米国での（ドジャースのオープン戦）試合数も少なめだが怪我無