回転寿司チェーン「スシロー」が、人気キャラクター「パペットスンスン」との2回目となるコラボレーションを、3月4日（水）から全国の店舗でスタートした。パペットスンスン×スシロー第2弾(C)PUPPET SUNSUN/PS committeeパペットの国“トゥーホック”に住む6才のスンスンと仲間たちを描いた『パペットスンスン』とコラボした今回は、緑色のパペット「ツクツク」やピンク色の新キャラ「ファンファン」のデザインも加わり、様