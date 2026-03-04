大人気コスプレイヤーのえなこが4日、「第3回トップカバーアワード」大賞に選ばれた。トップカバーアワード実行委員会が公式サイトなどで発表した。 【写真】2年連続の表紙女王！トロフィーを手に笑顔を見せるえなこ 同賞は2025年1月～12月までに発売され、富士山マガジンサービス社が運営するオンライン書店「Fujisan.co.jp」で取り扱う雑誌を中心とする約10000誌を調査し