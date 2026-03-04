なでしこはチャイニーズ・タイペイに2-0で勝利来年の女子ワールドカップ（W杯）へのアジア予選を兼ねた、女子アジアカップがオーストラリアで開幕。なでしこジャパン（日本女子代表）は3月4日の初戦で守備を固めるチャイニーズ・タイペイを相手に2-0で勝利した。このような戦術のチームとの対戦はこの先も予想される中、ニルス・ニールセン監督や選手たちは課題も話した。前半の立ち上がりから、常に日本はアタッキングサード