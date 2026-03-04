昨年のホープフルＳで６着だったオルフセン（牡３歳、美浦・斎藤誠厩舎、父キズナ）は、青葉賞（４月２５日、東京）を目標にしていく。当初は報知杯弥生賞ディープインパクト記念を始動戦に予定していたが、フレグモーネのため登録せずに回避していた。斎藤誠調教師は「今回は見送って、今は治療をしています。東京コースの方がいいかなと思っていたので、気持ちを切り替えて青葉賞を目指そうかなと思います」と説明した。