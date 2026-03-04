◆オープン戦ＤｅＮＡ３―１中日（４日・横浜）中日のドラフト２位・桜井頼之介投手（東北福祉大）が４回１安打無失点と好投した。ドラフト１位・中西聖輝投手（青学大）の後を受け、５回から登板。７回まで３イニング連続で３者凡退の快投を演じた。８回に２死満塁のピンチを迎えたが、相手のドラフト１位・小田康一郎内野手（青学大）との新人対決で二ゴロに打ち取り、切り抜けた。最速１５１キロの直球にスライダー、チェン