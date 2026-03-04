7人組ガールズグループ・HANAのKOHARUが、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』の新たな一発撮り企画『HIGHLIGHT』に出演する。パフォーマンス映像がきょう4日午後10時にプレミア公開される。【動画】HANA・KOHARU、“新たな自分”を強烈に提示したダンスパフォーマンス『HIGHLIGHT』は、ダンス、楽器演奏などさまざまなジャンルにフォーカスを当て、『THE FIRST TAKE』本編では伝えきれていないアーティストの魅力や、グルー