若槻千夏がMCを務めるテレビ朝日系心理テストバラエティー『若槻千夏のうるさい心理テスト』が3日に放送された。ゲストに指原莉乃が登場し、「もしも弟がいたら理想はどんなタイプ？」という妄想質問で明らかになった2人の“クセ”について爆笑トークが展開された。【写真】ギャル時代?!金髪にオレンジ色のメイド服姿の若槻千夏まずは、理想の弟のタイプを「子犬系」「インテリ系」「スポーツ万能系」「お調子者系」の4つか