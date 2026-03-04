日本テレビは4日、都内の同局で『2026年4月改編説明会』を実施。今年開催するツアーをもってグループ活動を終了する嵐の特番について言及した。【写真】5人そろって柔らかな笑顔で…嵐のアーティスト写真嵐が出演する特別番組の放送予定を問われると、同局コンテンツ戦略局 総合編成センター部長・大井秀一氏は「何も決まっていることはありません」と回答。「そりゃあ出てほしいっすよね」と本音をこぼしつつ、「でも、確定的