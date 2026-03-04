アメリカで11月に行われる中間選挙に向け、与党・共和党と野党・民主党の候補者を決める予備選挙が始まりました。記者「投票所の前には、候補者たちのポスターがずらっと並んでいます。いよいよ中間選挙の予備選挙が始まりました」中間選挙に向け、共和党と民主党がそれぞれ候補者を決める予備選挙が、テキサス州など南部の3つの州でスタートしました。11月に行われる中間選挙は「トランプ政権への審判」とも言われ、連邦議会上院